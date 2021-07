Série C: Técnico faz duras críticas no Figueirense: “não jogamos nada”

Florianópolis, SC, 19 (AFI) – O Figueirense ainda não encontrou a regularidade no Campeonato Brasileiro da Série C e isso tem irritado o técnico Jorginho Cantinflas, que criticou a atuação do time no empate sem gols de sábado, com o Botafogo-SP, em casa, pela oitava rodada da primeira fase.

A verdade é que o treinador usou a coletiva após a partida para desabafar sobre os inúmeros erros em campo. Jorginho foi duro nas palavras, dizendo que o time sequer conseguiu acertar fundamentos básicos do futebol, como os passes e os domínios de bola.

“Não jogamos nada e pagamos um preço muito caro por isso. Não conseguimos trocar passes, não conseguimos dominar a bola, por isso o resultado foi ruim”, disse o treinador.

O treinador do Figueirense isentou apenas o goleiro Rodolfo Castro e os dois zagueiros Ítalo e Guilherme Teixeira das críticas, já que conseguiram evitar gols do Botafogo-SP.

“Se tirar o goleiro e os dois zagueiros, tínhamos que mudar tudo. Fizemos alterações e ficou a mesma coisa ou até pior. As mudanças na equipe titular tem que acontecer de acordo com o que nós pensamos e do que eles mostram, não por um jogo ou pelo resultado”, completou o comandante.

Com o empate, o Figueirense ficou apenas na sétima posição do Grupo B com dez pontos ganhos – apenas dois pontos do São José-RS, primeiro time na zona de rebaixamento.