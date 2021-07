Série C: Técnico interino do São José-RS enfatiza: ‘Precisamos do resultado’

Porto Alegre, RS, 15 (AFI) – O São José-RS volta a jogar no Passo d’Areia para mais um confronto direto na luta para sair da parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro Série C. Às 20h desta sexta, a equipe comandada interinamente por Gabriel Carvalho encara o Oeste-SP em busca da segunda vitória na competição e da fuga da zona de rebaixamento.

MATHEUS CUNHA PROJETA OLÍMPIADAS DE TÓQUIO

NÃO É FÁCIL ASSIM

“Vamos enfrentar uma equipe que está em último lugar na classificação, mas que tem mostrado nos seus jogos que tem qualidade de jogo e que exigirá cuidados. Nossa missão é fazer valer a nossa qualidade dentro de casa e buscar esses três pontos que precisamos muito neste momento”, avalia Gabriel Carvalho.

TEMPO CURTO, TRABALHO DURO

Mesmo com apenas três dias de trabalho antes da partida, o comandante interino tratou de implementar a sua forma de treinamento. Não faltou intensidade em cada trabalho.

“Já vínhamos trabalhando com este grupo de atletas e conhecemos as características dos jogadores. Trabalhamos tudo o que dava nesse pouco tempo, passando um pouco da nossa ideia de jogo e do que é possível fazer de mudanças na forma de jogar. Precisamos do resultado, e isso é o mais importante”, disse.

Foto: Site oficial do São José

INTERINO JÁ COMANDOU O TIME

Durante o Campeonato Gaúcho, Gabriel Carvalho, que é o técnico da categoria Sub-20, e um dos responsáveis pela campanha histórica na Copa do Brasil da categoria neste ano, chegou a comandar a equipe em três partidas, com uma vitória, um empate e uma derrota.

O adversário desta sexta estava na Série B do ano passado, mas já é conhecido pelo Zeca. Foi adversário do São José na primeira fase do Campeonato Brasileiro Série D de 2010, quando o Oeste ainda tinha sua sede em Itápolis. Foram dois confrontos, com uma vitória para cada lado.