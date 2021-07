Série C: Técnico tem a melhor campanha e chama atenção de outros clubes de divisões superiores

Erechim, RS, 12 (AFI) – A equipe do Ypiranga-RS vem realizando uma grande campanha no Campeonato Brasileiro Série C, sendo líder do Grupo B com 16 pontos ganhos e faz a melhor campanha da competição. Tem o melhor ataque com 15 gols e vem de uma sequência de quatro jogos de invencibilidade, com três vitórias e apenas um empate.

O time tem apenas uma derrota na competição, que foi justamente para o Criciúma, que tem a segunda melhor campanha.

NÚMEROS EXCELENTES

Sob comando do técnico Júnior Rocha o Ypiranga, na última sexta-feira (9), venceu mais um time paulista desta vez foi o Novorizontino-SP, por 3×2, até o momento o Canarinho ganhou de quatro times de São Paulo, já havia vencido Mirassol e Oeste fora de casa e o Botafogo sob seus domínios. Agora o Tigre com mais este resultado positivo, se tornou a melhor equipe da Série C do Brasileiro.

O treinador chegou há 20 jogos no comando do Ypiranga, são onze pelo estadual, dois pela Copa do Brasil e sete pela Série C do Brasileiro, com nove vitórias, seis empates e cinco derrotas.

VAI SAIR

Com o ótimo trabalho o técnico já chama atenção de outros clubes como Londrina-PR que demitiu Roberto Fonseca e está sem técnico na Série B. Mas até o momento o comandante nega qualquer contato com clube,

“Só fui sondado por empresários e em nenhum momento houve algum contato com o clube ou pessoas ligadas ao clube e só fiquei sabendo através da imprensa, mas estamos focados no bom trabalho que estamos realizando com os atletas na Série C do brasileiro e vamos tentar manter essa boa sequência na competição”, disse técnico Júnior Rocha.

PRÓXIMO JOGO

O Ypiranga volta a campo diante de mais um paulista, desta vez será o Ituano, no próximo domingo (18), fora de casa, em jogo válido pela 8ª rodada do campeonato Brasileiro da Série C.