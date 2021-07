Série C: Técnico vence mais um paulista e já tem segunda melhor campanha

Erechim, RS, 05 (AFI) – O Ypiranga-RS conquistou outro grande resultado diante de uma equipe paulista. Desta vez, a grande vítima foi o Oeste-SP que foi goleado em plena Arena Barueri por 4 a 2. Anteriormente o time Canarinho havia vencido fora de casa o Mirassol por 2 a 1 e Botafogo em Erechim por 3 a 0, em jogos válido pelo Grupo B do Campeonato Brasileiro Série C.

YPIRANGA SAI NA FRENTE

O time comandado pelo técnico Júnior Rocha foi até cidade de Barueri, não tomou conhecimento do Oeste e fez 4 a 2. O Ypiranga tem a segunda melhor campanha na Série C do Brasileiro ficando somente atrás do Criciúma. Mesmo jogando fora de casa, chegou a fazer 2 a 0 em 15 minutos de jogo com Sodré de cabeça aos 5 minutos e Quirino.

Os donos da casa diminuíram com Zeca de cabeça aos 34 minutos e, em um jogo muito movimentado com chances para os dois lados, o time gaúcho fez o terceiro ainda no primeiro tempo com Dico.

QUASE COMPLICA

No segundo tempo o Oeste foi para o tudo ou nada. Perdendo em casa por 3 a 1, conseguiu diminuir logos aos 15 minutos com Léo Ceará. O jogo continuou aberto e até que aos 31 minutos, Dija Baiano fez o quarto gol da equipe Canarinho e finalizou o placar em 4 a 2. O Ypiranga tem a segunda melhor campanha da Série C do Brasileiro.

“Foi um grande jogo em que nós abrimos 2×0 com 15 minutos e seria normal que nosso adversário viesse na pressão em busca do empate. Acabamos levando um gol, mas a equipe em momento algum do jogo se desesperou ou perdeu o controle do jogo. Jogamos em busca da vitória e conquistamos um grande resultado diante de uma grande equipe”, disse o treinador.

DESEMPENHO EXCELENTE

Com este resultado, a equipe do técnico Júnior Rocha fica apenas atrás do Criciúma, na classificação, que tem 14 pontos contra 13 da equipe. O Canarinho, porém, possui o melhor ataque: são 12 gols em 6 jogos, com quatro vitórias sendo que três delas foram em cima de clubes paulista, Mirassol, Botafogo e Oeste. A única derrota foi justamente para o time catarinense.

“É uma campanha muito boa até o momento, mas é apenas início da competição. É muito importante uma boa sequência de resultados positivos para que possamos nos manter no topo da classificação. Creio que estamos melhorando a cada partida e é manter os pés no chão e humildade em busca do primeiro objetivo que é uma classificação”, disse técnico Júnior Rocha.

O Ypiranga é o vice-líder do Grupo B com 13 pontos e volta a campo na próxima sexta-feira (09), em Erechim e recebe o Novorizontino-SP que tem a terceira melhor campanha na Série C do Brasileiro.