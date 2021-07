Série C: Time da Série B ‘dá chapéu’ no Paysandu e assina pré-contrato com lateral pra 2022

Florianópolis, SC, 14 (AFI) – Embalado por cinco jogos sem derrota na Série B após ter vencido o Confiança, na noite desta terça-feira (13), por 2 a 1, o Avaí já está pensando no futuro e tem um jogador na mira para a temporada 2022. Trata-se do lateral Diego Matos, que é cria do Paysandu e vem sendo destaque do time paraense na disputa do Campeonato Brasileiro da Série C.

Com vínculo apenas até o dia 31 de dezembro de 2021 com o Paysandu, o jovem jogador que é cria das categorias de base do próprio time bicolor estava livre para assinar um pré contrato com qualquer outra equipe. O Avaí se adiantou e conseguiu fechar com o jogador, que será apresentado no começo da próxima temporada.

Sendo assim, o Paysandu não irá receber nada pela saída do lateral de 24 anos e que está desde os 12 no clube. A única chance do time paraense receber algo pelo jogador será em caso de uma transferências futuras internacional e a quantia será de 5% por ser clube formador.

Diego Matos passou por todas as etapas da categoria de base no Paysandu e se profissionalizou em 2018. De lá para cá fez 63 partidas e marcou três gols. Nesta Série C vem sendo titular da lateral-esquerda. Atualmente, o time paraense está na segunda posição do Grupo A com 11 pontos ganhos e grudado no líder Botafogo-PB, com a mesma pontuação.