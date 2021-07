Série C: Titular perde espaço e deve ter contrato rescindido em breve pelo Paysandu

Belém, PA, 23 (AFI) – Sem vencer há duas rodadas e focado na reabilitação para seguir na briga pelo G4 do Grupo A, o Paysandu está fazendo uma pequena reformulação em seu elenco para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série C. Isso porque, apesar de ter sido titular praticamente deste o começo da temporada, o lateral-direito Israel está de saída do clube.

Depois de perder espaço para Marcelo, que ganhou a vaga no duelo passado contra o Altos e deve ser mantido no time titular, Israel se quer será relacionado para a partida contra o Manaus, neste domingo. Apesar de não ter anunciado oficialmente, a rescisão de contrato entre as duas partes está bem encaminhada e deve ser confirmada nos próximos dias.

Contratado no começo da temporada, o jogador logo ganhou a titularidade após a saída de Júnior, que apenas treinou pelo Papão e foi embora ainda durante a pré-temporada alegando problemas pessoais. Desde então, Israel fez 22 jogos e marcou um gol. Porém, apesar de ser destaque em jogadas rápidas, ele peca bastante nos passes e nos levantamentos na área, por isso vinha sendo bastante contestado pela torcida.

Provavelmente já sem o lateral, o Paysandu volta a campo neste domingo (25) para visitar o Manaus, na Arena Amazônia, às 17h. Atualmente, o Papão aparece na quinta colocação com 12 pontos ganhos.