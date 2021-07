SÉRIE C: Tombense vence Santa Cruz em Recife e assume a liderança do Grupo A

Campinas, SP, 17 (AFI) Numa briga cada vez mais equilibrada foram disputados, neste sábado, cinco jogos pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O Tombense assumiu a liderança do Grupo A ao vencer o Santa Cruz, por 1 a 0, em Recife (PE) e aproveitar os tropeços dos concorrentes. No Grupo B, o Mirassol ganhou do Criciúma, por 2 a 0.

EM ALTA

Quarta força do futebol mineiro, o Tombense derrubou o Santa Cruz no Arruda, com um gol de Rubens, cobrando pênalti. O time da cidade de Tombos (MG) chegou aos 13 pontos e se isola na ponta. Situação delicada é do Santa Cruz, com apenas três pontos e na lanterna, correndo risco de ser rebaixado para a Série D.

O Botafogo-PB segurou o empate sem gols com o Jacuipense, em Salvador, e isso lhe valeu a vice-liderança com 12 pontos. Tem melhor saldo de gols – 4 a 1 – do que o Paysandu, também com 12 pontos, mas agora em terceiro lugar.

PAPÃO VACILA

O Papão empatou em casa por 1 a 1 com o Altos, quarto colocado, com 11 pontos. O Ferroviário-CE é quinto também com 11 pontos e menor saldo. Manaus e Volta Redonda têm 10 pontos cada. O Jacuipense, com oito pontos, está em nono lugar.

MIRASSOL VENCE

No Grupo B, pela manhã, o Mirassol atuou em casa e venceu por 2 a 0 o Criciúma. A vitória deixou o time paulista com 10 pontos, em sexto lugar. O Criciúma ainda é vice-líder, com 14, após sua segunda derrota consecutiva. Antes tinha perdido por 3 a 1 para outro paulista, o Botafogo, que segurou o zero a erro com o Figueirense, em Florianópolis (SC).

O time de Ribeirão Preto chegou a 13 pontos, em quinto lugar, enquanto o Figueirense, com 10, está em sexto. Dentro do G4, aparecem Ituano e Novorizontino com 13 e o Ypiranga, líder, com 16 pontos.

MAIS JOGOS

A rodada vai ter três jogos domingo e outro na segunda-feira. Na primeira fase, os 20 times estão divididos em dois grupos regionalizados, onde ao fim de 18 rodadas, os quatro melhores de cada chave avançam para a segunda fase do campeonato e os dois últimos serão rebaixados à Série D.

Confira os jogos da oitava rodada da Série C:

Sexta-feira

São José-RS 1 x 0 Oeste-SP

Sábado

Paysandu-PA 1 x 1 Altos-PI

Jacuipense-BA 0 x 0 Botafogo-PB

Santa Cruz-PE 0 x 1 Tombense-MG

Figueirense-SC 0 x 0 Botafogo-SP

Mirassol-SP 2 x 0 Criciúma-SC

Domingo

11h

Volta Redonda-RJ x Floresta-CE

16h

Ituano-SP x Ypiranga-RS

18h

Ferroviário-CE x Manaus-AM

Segunda-feira

20h

Paraná-PR x Novorizontino-SP