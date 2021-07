Série C: Torcida do Paysandu pede retorno de ex-presidente para função de executivo

Belém, PA, 12 (AFI) – Após a saída do executivo de futebol Ítalo Rodrigues, que acertou com o CSA, o Paysandu está de olho no mercado para achar um substituto. E um nome forte que aparece com força e com apoio da torcida é Vandick Lima, ídolo e ex-presindente do Papão.

Atualmente, quem ocupa a função interinamente é Roger Aguilera, que nunca foi executivo e, sim, diretor, algo que o presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, explicou em postagem no Twitter.

“Roger nunca foi executivo de futebol do Paysandu. Sempre foi diretor, fez parte de alguma comissão ou apenas colaborou como grande bicolor que é. Esse ano ele está na comissão e contribui ativamente na Curuzu. E ele pode confirmar isso”, disse.

TORCIDA PEDE EX-PRESIDENTE

Em resposta à publicação, diversos torcedores pediram o retorno de Vandick, mas os pedidos não receberam nova resposta de Ettinger. O Paysandu, por enquanto, não pretende ter novo nome na função e vai dividir as atividades entre membros da diretoria.

SÉRIE C

Com 11 pontos, o Paysandu está na vice-liderança do Grupo A do Campeonato Brasileiro Série C. O líder é o Botafogo-PB, que vence apenas nos critérios de desempate. Em 2020, o Papão chegou até a fase decisiva para buscar o acesso, mas não conseguiu.