Série C: Treinador do Criciúma não vê elenco abalado após perda da invencibilidade

Criciúma, SC, 13 (AFI) – O Criciúma perdeu a invencibilidade no Campeonato Brasileiro da Série C com a derrota para o Botafogo, por 3 a 1, em Ribeirão Preto, na última segunda-feira, mas o técnico Paulo Baier acredita que isso não vai abalar o elenco. Pelo contrário.

“Uma hora íamos perder. Não queríamos que fosse agora, mas não adianta. Temos que ter a cabeça boa. Todo mundo está animado e bem, sabendo que fizeram um grande jogo”, disse o treinador carvoeiro.

Para Paulo Baier, o Criciúma foi superior ao Botafogo mesmo jogando fora de casa e merecia ter tido um resultado melhor na partida válida pela sétima rodada da Série C.

“Se tivesse um merecedor, seria o Criciúma. Lógico que no futebol isso não existe, é bola na rede. Fiquei muito satisfeito, dei parabéns aos atletas. Quando você joga fora de casa, você toma pressão e o adversário é sempre melhor. Aqui não, parecia que estávamos em casa, pela nossa qualidade. Ficamos tristes pelo resultado, mas satisfeitos com o rendimento”, finalizou.

Na vice-liderança do Grupo B da Série C, com 14 pontos, o Criciúma busca a reabilitação no sábado, contra o Mirassol, mais uma vez fora de casa.