Série C: Treinador do Figueirense passa confiança ao elenco após sequência ruim

Florianópolis, SC, 26 (AFI) – A sequência ruim na Série C do Campeonato Brasileiro – uma vitória nos últimos cinco jogos – ligou o sinal de alerta no Figueirense, que viu o G4 do Grupo B ficar mais distante e se aproximou da zona de rebaixamento.

O treinador Jorginho, porém, procurou passar confiança aos jogadores e prometeu muito trabalho nos próximos dias para tirar o Figueirense dessa situação. O clube busca a reabilitação no domingo, contra o Novorizontino, em casa.

“Acredito que as coisas vão melhorando dentro da situação que você não desista e não perca a linha do trabalho. Não podemos tirar a confiança dos atletas e temos que trabalhar muito”, disse o treinador.

Na sétima colocação do Grupo B, o Figueirense tem dez pontos, dois a mais que o São José, primeiro da zona de rebaixamento. Já a diferença para o Ituano, que abre o G4, é de seis.

A partida contra o Novorizontino será a primeira do returno. Depois dela, o Figueirense vai ter mais oito partidas.