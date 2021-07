Série C: Vice-presidente de clube da Série C deixa o cargo após torcida apedrejar seu escritório

Recife, PE, 29 (AFI) – Afastado do cargo por 180 dias, por questões burocráticas, André Frutuoso, vice-presidente do Santa Cruz, teve seu escritório depredado por torcedores e informou que não pretende voltar ao cargo. O Santinha sofre pior momento na temporada, na Série C do Campeonato Brasileiro.

O dirigente enviou um ofício ao Conselho Deliberativo e para ao presidente, Joaquim Bezerra, solicitando afastamento das atividades do clube.

AÇÃO LEGAL

Frutuoso registrou um boletim de ocorrência para que os responsáveis sejam identificados e paguem pelos atos de vandalismo.

O ATAQUE

A ação da torcida foi realizada na última sexta-feira. Os indivíduos quebraram as vidraças do escritório e fugiram em seguida. O Santa Cruz, por meio de nota, repudiou a atitude dos vândalos.

Nada justifica essa ação violenta tinha até criança no local que esses vândalos sejam punidos exemplarmente. pic.twitter.com/3b0en6IwzC — Santa Cruz O Clube Do Povo🇾🇪 (@santacruztdp) July 23, 2021

SITUAÇÃO NA SÉRIE C

No momento, o Santa Cruz ocupa a 10ª e última posição do Grupo A, com três pontos conquistados em 9 partidas. A equipe pernambucana é a única da chave que ainda não venceu na competição.

PRÓXIMA PARTIDA

O próximo compromisso do Coral é no domingo, às 18h, contra o Manaus.