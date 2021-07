SÉRIE C: Virada do Botafogo no Ituano deixa igual a briga por vaga dentro do Grupo B

Campinas, SP, 25 (AFI) – O Botafogo acabou com a sequência de cinco vitórias do Ituano dentro do Grupo B do Campeonato Brasileiro ao vencer o duelo paulista por 2 a 1, de virada, neste domingo cedo, no estádio Santa Cruz. Após a nona rodada, os dois times têm campanha exatamente igual e brigam pela quarta posição, com 16 pontos cada.

COBERTURA COMPLETA

O Portal FUTEBOL INTERIOR acompanha as Séries A, B, C e D do Brasileirão online pelo PLACAR AO VIVO e também depois com comentários e destaques da rodada.

Baixe também o Aplicativo – App Placar FI – tanto pelo Google Play como APP Store.

CONFIRA TODOS COMENTÁRIOS, FICHAS E DETALHES DA SÉRIE C

VIRADA É MAIS GOSTOSO

O Ituano largou na frente em Ribeirão Preto com Lucas Nathan, de cabeça, no primeiro tempo. Mas o Botafogo virou no segundo tempo, com gols de Walter, de cabeça, no primeiro minuto e Netto Pessoa, aos 40 minutos.

O time de Itu fica na quarta posição pelo critério de cartões. Acima dele estão o Criciúma, com 17, Novorizontino e Ypiranga, com 19 pontos cada. O Mirassol, em sexto, tem 10 pontos.

FORA DO G4

No Grupo A aconteceram à tarde dois jogos envolvendo clubes que estão fora do G4 – zona de classificação. Em Manaus (AM), Manaus e Paysandu empataram por 1 a 1. O time manauara tem 11 pontos, em sétimo, e o Papão é quinto, com 13.

Botafogo saiu atrás, mas virou no segundo tempo. Foto: Miguel Schincariol – Ituano

No Piauí, Altos e Jacuipense empataram por 2 a 2. O time piauiense segue em sexto ligar, com 12 pontos, enquanto com nove o Jacuipense é penúltimo colocado e segue ameaçado pelo rebaixamento. Só está na frente do Santa Cruz, com três pontos, e com uma péssima campanha.

A briga pela liderança está equilibrada. Botafogo-PB e Ferroviário-CE têm 15 pontos cada, seguidos depois por Volta Redonda e Tombense, ambos com 14 pontos.

SÓ OS QUATRO

Na primeira fase, os 20 times estão divididos em dois grupos regionalizados, onde ao fim de 18 rodadas, os quatro melhores de cada chave avançam para a segunda fase e os dois últimos serão rebaixados à Série D.



VEJA A CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA !

CONFIRA OS RESULTADOS DA 9.ª RODADA:

SEXTA-FEIRA

Criciúma-SC 1 x 0 Figueirense-SC

Oeste-SP 1 x 1 Paraná-PR

SÁBADO

Tombense-MG 1 x 1 Volta Redonda-RJ

Ypiranga-RS 2 x 1 São José-RS

Floresta-CE 1 x 1 Ferroviário-CE

Novorizontino-SP 1 x 0 Mirassol-SP

Botafogo-PB 1 x 0 Santa Cruz-PE

DOMINGO

Botafogo-SP 2 x 1 Ituano-SP

Altos-PI 2 x 2 Jacuipense-BA

Manaus-AM 1 x 1 Paysandu-PA

VEJA A CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA !