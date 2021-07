Série C: Vivendo crise dentro e fora de campo, Santa Cruz recebe o Manaus

Recife,PE, 20 (AFI) – Neste domingo, às 18h, o Santa Cruz irá encarar o Manaus, em busca de sua primeira vitória na Série C do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece no Estádio do Arruda e é válido pela décima rodada da competição.

Com uma péssima campanha, o Santinha ocupa a lanterna do Grupo A, com apenas três pontos. Foram três empates e seis derrotas.

CRISE FORA DO CAMPO

Os problemas não se limitam apenas às quatro linhas. Nesta semana, o vice-presidente, que já estava afastado, teve seu escritório apedrejado e decidiu não voltar a exercer o ofício.

NOVIDADE NO ATAQUE

Uma das esperanças do ataque Coral, é o atacante Bruno Moraes, o General, que retornou ao clube nesta semana e será regularizado até a o dia do confronto para esta à disposição do técnico Roberto Fernandes.

PODE ROLAR ESTREIA

A partida contra a Cobra Coral pernambucana, inclusive, poderá marcar a estreia do goleiro Paulo Gianezini, de 30 anos.

RETORNO

O atacante Wallace Pernambucano, que desfalcou o time na última partida também pode virar opção.

DESFALQUE

Na última rodada, o atacante Levi levou cartão vermelho e não estará disponível para o confronto.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

O time pode entrar em campo com: Jordan (Paulo Ginanezini); Weriton, Rafael Castro, Victor Oliveira e Leonan; Willian Alves, Maycon, Vitinho e Rondinelly; Frank e Rone (Wallace Pernambucano).

CORINTHIANS: Cássio minimiza última derrota para o Flamengo na Arena, ressalta que time precisar ser mais regular dentro de casa e avalia: “temos que nos impor”