Série C: Volta Redonda conta com volta de lateral e atacante para o jogo contra o Tombense

Volta Redonda, RJ, 23 (AFI) – Invicto há cinco partidas, o Volta Redonda encara o Tombense, neste sábado, às 11h. A partida válida ela nona rodada da Série C do Campeonato Brasileiro acontece no estádio Almeidão, na cidade de Tombos.

Na terceira colocação do Grupo A, o Voltaço soma 13 pontos. Nas últimas cinco partidas: uma vitória e quatro empates.

RETORNOS

Para o confronto, o Voltaço poderá contar com a volta do lateral-esquerdo Luiz Paulo e do atacante Rômulo Cabral, que estavam suspensos.

DÚVIDA

O atacante MV, com uma lesão no joelho esquerdo, está se recuperando e ainda é dúvida para a partida.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

O time do técnico Neto Colucci deve entrar em campo com: Vinicius Dis; Julio Amorim, Heitor, Grasson e Marcinho (Luiz Paulo); Bruno Barra, Emerson Jr e Luciano Naninho; Michel Paulista, Natan e Diego Cardoso (Rômulo Cabral).