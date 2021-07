Série C: Volta Redonda-RJ contará com reforços para inicio de sequência de jogos em casa

Volta Redonda, RJ, 09 (AFI) – Vindo de três empates seguidos, o Volta Redonda-RJ irá tentar usar o fator casa a seu favor pra voltar a vencer e seguir no G4 do Grupo A do Campeonato Brasileiro da Série C. Afinal, os dois próximos jogos serão no Estádio Raulino de Oliveira. O primeiro acontece já neste sábado (11) quando o Voltaço recebe o Jacuipense-BA, logo às 11h da manhã.

Para o duelo, o técnico Neto Colucci não tem desfalques para armar o time titular do Volta Redonda, já que não há ninguém suspenso ou lesionado. Por outro lado, o goleiro Jeferson e o atacante Diego Cardoso, contratados nesta semana, já estão aptos para estrearem e devem ser opções. De qualquer forma, o capitão Heitor destaca a importância de fazer valer o fator casa.

“A Jacuipense vem em uma crescente na competição, nos últimos dois jogos fora não perdeu e virá aqui para somar pontos também. Em contrapartida, precisamos dos três pontos para nos mantermos no G4 e vamos entrar fortes para buscá-los. Será um jogo difícil, mas acredito que se mantivermos o nível de atuação que estamos vindo, com muito equilíbrio tático, defendendo forte, competindo pela posse de bola, e tomando decisões inteligentes para fazer o gol, temos tudo para sair de campo com esta importante vitória”, disse o capitão.

Até por conta disso, o Volta Redonda-RJ deve entrar em campo neste sábado com a seguinte formação: Vinícius Dias; Júlio Amorim, Heitor, Grasson e Emerson Júnior; Bruno Barra, Luiz Paulo e Luciano Naninho; MV, Natan (Diego Cardoso) e Rômulo Cabral.