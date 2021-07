Série C: Volta Redonda-RJ contrata atacante ex-Santos e Guarani e goleiro de rival carioca

Volta Redonda, RJ, 06 (AFI) – Vindo de três empates seguidos, o Volta Redonda-RJ entendeu que era momento de voltar ao mercado para trazer reforços pontuais para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro com foco em se manter no G4 do Grupo A. Tanto que a diretoria do Voltaço começou a semana oficializando dois novos jogadores.

O mais experiente da dupla é o atacante Diego Cardoso, de 27 anos. Revelado na base na base do Santos, ele disputou o Paulistão pelo São Caetano e também tem passagens por guarani, Botafogo-SP e Operário-PR. O centroavante, que assinou contrato até o final do ano, falou sobre os desafios na nova equipe.

“Quero ajudar a equipe da melhor maneira, com gols, assistências e dando o meu melhor dentro de campo. Sou um jogador que corre bastante, tem sede de vencer e chega muito motivado para ajudar o Volta Redonda a conquistar o acesso à Série B, que é o nosso principal objetivo”, disse.

Além dele, também foi contratado o goleiro Jefferson, de 26 anos. O novo reforço tricolor disputou o Campeonato Carioca deste ano pelo Resende, clube pelo qual foi revelado. Além da equipe do Sul Fluminense, Jefferson já defendeu o São Gonçalo, Figueirense-MG, Social-MG, Pérolas Negras, Athletic-MG e Itabaiana-SE, último clube antes de acertar com o Esquadrão de Aço.

Na quarta posição do Grupo A com nove pontos, o Volta Redonda busca voltar a vencer para seguir no G4 e volta a campo no próximo sábado (10) quando recebe o Jacuipense-BA, no Estádio Raulino de Oliveira, às 11h da manhã.