SÉRIE C : Ypiranga e Novorizontino vencem duelos estaduais e dividem a ponta da Série C

Campinas, SP, 24 (AFI) – Nas disputas estaduais, Ypiranga e Novorizontino se deram melhor neste sábado, vencendo, respectivamente, São José-RS e Mirassol pela nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Com isso, os dois dividem a liderança do Grupo B com os mesmos 19 pontos, mas o time gaúcho tem pequena vantagem no saldo de gols – 8 a 7 – e aparece em primeiro lugar na tabela de classificação.

COBERTURA COMPLETA

DUELOS EQUILIBRADOS

Em Erechim (RS), o Ypiranga fez 2 a 1 em cima do São José-RS, enquanto em Novo Horizonte (SP), o Novorizontino fez 1 a 0 sobre o Mirassol. Foram dois jogos equilibrados.

Completam o G4 – zona de classificação – o Criciúma, com 17, e o Ituano, com 16 pontos. A derrota deixou o São José na penúltima posição, com oito pontos, só na frente do Oeste, com três. O Mirassol é o sexto colocado, com 10 pontos.

No Grupo A, o Botafogo-PB assumiu a liderança ao vencer, por 1 a 0, o Santa Cruz. O time paraibano tem os mesmo 15 pontos do Ferroviário-CE, porém, tem maior saldo de gols: 5 a 1.

O Ferroviário-CE empatou com o Floresta, por 1 a 1, em duelo cearense, deixando para trás Tombense e Volta Redonda, com 14 pontos, porque empataram por 1 a 1 em Tombos (MG) no período da manhã. O Santa Cruz segue na lanterna com apenas três pontos.

MAIS TRÊS JOGOS

A nona rodada vai ter três jogos domingo. Dois pelo Grupo A e outro pelo grupo B. Nesta primeira fase, os 20 times estão divididos em dois grupos regionalizados, onde ao fim de 18 rodadas, os quatro melhores de cada chave avançam para a segunda fase e os dois últimos serão rebaixados à Série D.

CONFIRA OS JOGOS DA 9.ª RODADA DA SÉRIE C:

SEXTA-FEIRA

Criciúma-SC 1 x 0 Figueirense-SC

Oeste-SP 1 x 1 Paraná-PR

SÁBADO

Tombense-MG 1 x 1 Volta Redonda-RJ

Ypiranga-RS 2 x 1 São José-RS

Floresta-CE 1 x 1 Ferroviário-CE

Novorizontino-SP 1 x 0 Mirassol-SP

Botafogo-PB 1 x 0 Santa Cruz-PE

DOMINGO

11h

Botafogo-SP x Ituano-SP

16h

Altos-PI x Jacuipense-BA

17h

Manaus-AM x Paysandu-PA

