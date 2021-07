Série C: Ypiranga não tem desfalques para manter a boa fase e seguir na briga pela liderança do Grupo B

Erechim, RS, 08 (AFI) – Focado em mais um resultado positivo para seguir na cola do líder Criciúma-SC, o Ypiranga-RS volta a campo na noite desta sexta-feira (09) no jogo de abertura da sétima rodada rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Em um duelo direto pelo G4 do Grupo B, o time gaúcho recebe o Novorizontino, no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, às 20h.

Para a partida, o técnico Júnior Rocha deve iniciar o jogo com o mesmo time que venceu o Oeste. Com apenas, Quirino e Deivity pendurados, o treinador está satisfeito com o desempenho do time na competição e apostará mais uma vez na manutenção da base da equipe para iniciar o confronto.

“Estamos vindo de uma boa pegada, então não tenho motivos para fazer grandes mudanças no time titular, ainda mais em um duelo direto como esse contra o Novorizontino. Vamos respeitar o adversário, mas nosso foco são os três pontos”, disse o comandante.

Até por conta disso, o Ypiranga deve entrar em campo nesta sexta-feira (09) com a seguinte formação: Deivity; Muriel, Douglas, Kanu e Jonathan; Mikael, Clayton, Silvano, Sodré e Dico; Quirino.