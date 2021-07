Série C: Ypiranga-RS anuncia defensor campeão da competição em 2020

Erechim, RS, 29 (AFI) – Time que está bem não se mexe? Que nada. O líder do Grupo B no Campeonato Brasileiro Série C, Ypiranga-RS, reforçou o elenco. O Canarinho anunciou a contratação de quem conhece a competição. Campeão em 2020 com o Vila Nova e da Copa do Brasil em 2017, John Lennon chega em Erechim.

O jogador já treina com o restante do elenco. Além das conquistas citadas, o defensor participou do título do Campeonato Alagoano do CSA em 2018. O último clube de John Lennon também foi do Sul. Pelo Caxias, disputou oito jogos no estadual.

ENTROU NA FINAL

O defensor foi titular durante todo o Brasileiro Série C com o Vila Nova. Justamente na final, porém, John Lennon perdeu a posição para Celsinho. No primeiro jogo contra o Remo, o lateral-direito sequer entrou em campo na vitória por 5 a 1. Na decisão, para encerrar a participação, ele entrou. A partida foi 3 a 2 para os goianos, que ficaram com o título.

DIAS ATRÁS, ERA ADVERSÁRIO

Quando as equipes se enfrentaram, inclusive, em abril pelo Gaúchão, John Lennon estava em campo. O duelo acabou empatado em 2 a 2, com gols Gustavo Ramos, duas vezes, pelo Caxias, e Cristiano, além de Jean Silva para o Ypiranga-RS.

PRÓXIMA RODADA

O líder abre o segundo turno do campeonato contra o oitavo colocado Paraná. A partida será na Vila Capanema, segunda-feira (2), às 20 horas. O Ypiranga tem seis vitórias em nove rodadas e o melhor ataque de toda a Série C com 18 bolas na rede.