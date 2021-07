Série C: Ypiranga terá falta de técnico e camisa 10 para duelo gaúcho contra o São José-RS

Erechim, RS, 23 (AFI) – Depois de ficar quatro jogos sem derrota, o Ypiranga-RS acabou perdendo para o Ituano-SP na rodada passada, em um duelo direto, pelo placar de 2 a 1 e se complicou na briga pela liderança do Grupo B do Campeonato Brasileiro da Série C. Focado na reabilitação para manter a ponta, o Canarinho volta a campo neste sábado (24) para um duelo gaúcho diante do São José-RS, em casa, no Estádio Colosso da Lagoa, às 15h.

No duelo, o técnico Júnior Rocha será desfalque. Isso porque, o comandante foi convidado para fazer parte da nova turma da Licença Pro da CBF Academy. Uma imersão de cinco dias, que começou nesta sexta-feira (23) na Granja Comary em Teresópolis-RJ, com trabalhos teóricos e práticos com grandes técnicos do futebol brasileiro.

Com isso, o auxiliar técnico Edson Macaé será o responsável por comandar a equipe à beira do campo. Além dele, o camisa 10 Sodré também é desfalque após

levar o terceiro cartão amarelo na rodada passada e agora terá que cumprir suspensão automática. Cris e Revson brigam pela titularidade na armação.

Sendo assim, o Ypiranga-RS deve ir a campo neste sábado com a seguinte formação: Deivity; Muriel, Douglas, Kanu e Jonathan; Mikael, Silvano, Clayton e Cris (Revson); Quirino e Dico.