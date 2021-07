Série C: Zagueiro aceita proposta de clube europeu e deixa time do Grupo B

Curitiba, PR, 2 (AFI) – Nesta sexta-feira, o Paraná teve uma baixa em seu elenco, o Zagueiro Hurtado, de 25 anos, deixou o Tricolor e aceitou uma proposta do futebol eslovaco.

O clube para o qual ele está indo não foi revelado.

MUITAS SAÍDAS

A informação foi divulgada pelo próprio clube em suas redes sociais. O defensor é a 17ª baixa do elenco na atual temporada.

TRAJETÓRIA NO CLUBE

Hurtado foi contratado em junho de 2020, atuou em 32 partidas e marcou um gol com a camisa paranista. Ele renovou o contrato em abril e virou titular da equipe paranista na reta final do estadual e no início da Série C do Brasileiro.

PRÓXIMA PARTIDA

O Paraná volta a no domingo, às 16h, diante do líder Criciúma, no Heriberto Hülse, pela sexta rodada da Série C.