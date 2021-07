Série C: Zagueiro titular prevê duelo direito pela liderança ‘bastante equilibrado’, mas confia na vitória do Ferroviário-CE

Fortaleza, CE, 28 (AFI) – Embalado por quatro jogos sem derrota, o Ferroviário-CE já se prepara para o próximo desafio dentro do Campeonato Brasileiro da Série C, que será um duelo direto pela liderança do Grupo A contra o Botafogo-PB, neste sábado (31), às 15h, no Estádio Elzir Cabral. Titular na defesa, o zagueiro Vitão espera uma partida apertada que será decidido nos detalhes.

“Vai ser um jogo muito difícil. O Botafogo-PB se tornou líder, mas com a mesma pontuação que nós. Eles estão embalados. O jogo será resolvido no detalhe. Temos que nos preparar para não sermos surpreendidos”, disse o defensor Coral.

O zagueiro também falou da mudança de local da partida. Incialmente marcado pra o Estádio Vovozão, o Tubarão conseguiu transferir a partida para o Estádio Elzir Cabral. Segundo Vitão, essa mudança irá favorecer a equipe que está acostumada a treinar no local e conhece os ‘atalhos’ deste local.

“Nós estamos acostumados com o campo, treinamos nele todo dia. Creio que teremos vantagem. Jogar em Fortaleza, às 15 horas da tarde, também não é fácil. Para nós, é mais fácil jogar neste horário, mas acredito que para o adversário será difícil. Pode ser um fator surpresa”, ressaltou.

Tanto Ferroviário como Botafogo-PB estão empatados com 15 pontos e dividem a liderança do Grupo A. Até por conta disso, um bom resultado nesta partida é tão importante.