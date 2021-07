Série D 2021 ainda contabiliza oito clubes invictos após seis rodadas

Campinas, SP, 12 (AFI) – Oito dos 64 clubes da fase de grupos da Série D do Campeonato Brasileiro seguem invictos após seis rodadas. São clubes das cinco regiões brasileiras. Da trupe, a melhor campanha é do paraense Castanhal.

Líder do Grupo A1, o Castanhal soma 14 pontos com quatro vitórias e dois empates, além de sete gols de saldo. O paranaense FC Cascavel e o sergipano Itabaiana têm a mesma pontuação, mas ficam atrás por causa do saldo de gols. Ambos têm cinco gols de saldo.

Se o FC Cascavel lidera o Grupo A8, o Itabaiana é o melhor clube do Grupo A4. Entre os invictos, o Goianésia também está na liderança do Grupo A5 com 12 pontos. Já os outros quatro clubes sem derrotas aparecem na vice-liderança das chaves.

O roraimense São Raimundo tem 12 pontos no Grupo A1. No Grupo A4, o baiano Juazeirense também registra três vitórias e três empates. O Madureira, enquanto isso, acumula dez pontos no Grupo A7. Já o Joinville é o vice-líder do Grupo A8 com 12 pontos.

Na primeira fase, os clubes enfrentam os rivais da própria chave em ida e volta. Os quatro melhores colocados de cada grupo avançam às oitavas de final.