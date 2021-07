Série D: 4 de Julho anuncia contratação de goleiro do River

Teresina, PI, 27 (AFI) – O 4 de Julho anunciou a contratação do goleiro Vinícius, ex-River-PI. O arqueiro de 22 anos chega para a sequência da Série D do Campeonato Brasileiro.

Ele chega para ser o terceiro goleiro, mas com o status de segundo. Thiago, reserva imediato de Jailson, lesionou o ligamento do joelho.

GARANTIA NO GOL

Bom para o clube de Piripiri que com Thiago no departamento médico, teve Yan passando para a reserva imediata. Jailson é um dos jogadores Colorados pendurados com dois amarelos, com a chegada de Vinícius, o time não corre o risco de ficar desabastecido na posição.

PRÓXIMA PARTIDA

