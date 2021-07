Série D: ABC contrata ex-atacante de Atibaia, Mirassol e Ferroviária

Natal, RN, 07 (AFI) – O ABC anunciou nesta quarta-feira a contratação do atacante Gustavo Henrique, que disputou o último Campeonato Paulista da Série A2 com a camisa do Atibaia. O contrato foi assinado até o término da Série D.

Gustavo Henrique, 25 anos, fez 12 jogos com a camisa do Atibaia e marcou dois gols. Ele atuou também por Mirassol, Botafogo-SP, Vila Nova, Boa Esporte, São Carlos, Ferroviária, onde foi revelado, e muitos outros.

SÉRIE D

O ABC reforçou o seu poder ofensivo para seguir brigando na parte de cima da tabela do Grupo 3. O Elefante é o líder, com nove pontos, na frente de Campinense e Sousa, ambos com oito. O arquirrival América é o quinto, com sete.

Na próxima rodada, o adversário será o Central, no domingo, às 16h, no Frasqueirão.