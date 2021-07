Série D: ABC contrata lateral-esquerdo que estava na Portuguesa-SP

Natal, RN, 07 (AFI) – Não contente com a liderança do Grupo 3, o ABC segue reforçando seu elenco para buscar o acesso no Campeonato Brasileiro da Série D. No início da noite desta quarta-feira o time oficializou a chegada do lateral-esquerdo Vinicius Silva.

O jogador vinha defendendo a Portuguesa-SP também na Série D, mas foi ‘seduzido’ pelo técnico Moacir Júnior, que pediu sua contratação pelo time potiguar. Vinicius Silva já está em Natal e assinará contrato até o final da temporada.

O novo reforço tem 29 anos e foi revelado na base do Corinthians. De lá passou dois anos na base do Benfica, de Portugal, mas acabou não vingando. Retornou ao Brasil e vestiu as camisas de Botafogo, Cabofriense, Pelotas, Ypiranga, São Bernardo e Linense antes de chegar à Lusa em 2020.

O ABC volta a campo no domingo para enfrentar o Central, às 16 horas, no Frasqueirão, em Natal. O Mais Querido lidera o Grupo 3 com nove pontos ganhos.