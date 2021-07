Série D: Agora técnico, ex-Flamengo cobra por reforços no Central-PE: ‘Falo há muito tempo’

Rio de Janeiro, RJ, 12 (AFI) – Há quatro jogos sem vencer, o técnico Júnior Baiano não está nada contente com o desempenho do Central-PE no Campeonato Brasileiro Série D. Além de cobrar reforços, ele pediu uma mudança de postura de comissão técnica, elenco e diretoria para reverter a situação.

“Precisamos virar essa página e trazer jogadores do meio-campo e ataque. Eu falo há muito tempo. Jogamos tão bem na semana passada e agora perdemos em dois lances. Fico triste e chateado, não tem o que fazer no futebol, é trabalhar”, comentou o ex-zagueiro do Flamengo.

MUDANÇA DE ATITUDE

Júnior Baiano também cobrou uma mudança de atitude de todos os envolvidos, inclusive dele mesmo, para buscar a classificação.

“Eu, o time, a diretoria, todo mundo precisa mudar a atitude. Precisamos ser mais diretos, mais corretos, fora do treinamento também. Já passei por situações como essas, do grupo se fechar e mudar a atitude. Temos que fazer resultados dentro de casa e aí a gente consegue a classificação”, completou.

SITUAÇÃO NA SÉRIE D

Após perder por 2 a 0 para o líder ABC-RN, o Central segue com cinco pontos em sexto lugar do Grupo A3 e está há quatro jogos sem vencer.

O time volta a campo no próximo domingo, às 15h, no Estádio Lacerdão, em Caruaru (PE), diante do quinto colocado Atlético-CE. A partida será pela sétima rodada, última do primeiro turno.