Série D: Aimoré acerta com técnico vice-campeão gaúcho pelo Caxias

Porto Alegre, RS, 27 (AFI) – Rafael Lacerda foi anunciado, nesta terça-feira, como novo reforço do Aimoré para o restante da Série D do Campeonato Brasileiro. Ele chega para substituir Gilson Maciel, demitido depois da derrota por 1 a 0 para o Juventus-SC, no Cristo Rei, pela oitava rodada.

“Junto com ele (Rafael Lacerda), vem para compor a comissão técnica o auxiliar Rafael Santiago e o preparador físico Samir Omeiri. Lacerda já comandará o treino desta terça-feira e iniciará a preparação para a próxima partida da Série D”, informou o clube gaúcho.

O treinador tem 37 anos e trabalhou no Caxias de 2019 a 2021, onde foi vice-campeão Gaúcho em 2020 e semifinalista do Gauchão em 2021. Lacerda conhece bem o Aimoré, uma vez que atuou como jogador e encerrou a carreira no Índio.

O Aimoré ocupa a sexta colocação do Grupo A8 com sete pontos e se prepara para visitar o Rio Branco em Paranaguá no domingo, às 15 horas, pela nona rodada.