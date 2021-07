Série D: Ainda invicto, FC Cascavel-PR tem novo maior artilheiro da história

Cascavel, PR, 19 (AFI) – O FC Cascavel entrou em campo na tarde deste domingo (18) para enfrentar o Rio Branco pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro Série D. Jogando no Estádio Nelson Medrado Dias em Paranaguá, o time da Serpente Aurinegra fez bonito e conquistou mais uma vitória importante, desta vez pelo placar de 4×1.

Os gols da partida foram marcados pelos atacantes Léo Itaperuna (1), Vinicius (1) e pelo meio-campista Robinho (2). Com o gol marcado na partida contra o Rio Branco, Léo Itaperuna, ou como a torcida gosta de chamá-lo “Itapemito”, chegou a marca de incríveis 15 tentos com a camisa aurinegra do Cascavel e se tornou o maior artilheiro da história do clube.

FASE BOA

Invicto a 14 jogos, sendo 7 pela competição nacional com 5 vitórias e 2 empates, o Cascavel segue sendo o líder invicto do Grupo 8 com 17 pontos e um aproveitamento de 81%. A campanha conta ainda com 15 gols marcados, 7 sofridos e saldo positivo de 8 gols.

MAIOR ARTILHEIRO DA HISTÓRIA

Léo Itaperuna foi contratado em setembro de 2020 para a disputa do Brasileiro, o atacante balançou as redes em quatro oportunidades naquele ano. Já nesta temporada, somando Copa do Brasil, Campeonato Paranaense e Série D, Léo já alcançou a marca de 11 gols.

Esses números o tornam o maior artilheiro da história do Futebol Clube Cascavel em seus 13 anos de existência, deixando para trás Lucas Tocantins (14 gols) e Paulo Baya (10 gols).

“Partida difícil assim como todas as outras da Série D. Sabíamos das adversidades e do adversário, mas conseguimos construir o placar e manter a liderança. Estou muito feliz por ter alcançado esta marca de 15 gols, ser o maior artilheiro da história do clube. Isso só me dá mais motivação para continuar trabalhando para conquistar nossos objetivos neste ano. Não posso deixar de agradecer minha família, amigos e todo o elenco que contribuiu muito para chegar até aqui”, comentou o atacante.