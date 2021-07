Série D: Ainda sem torcida, Gama-DF tem retorno de volante para enfrentar o Goianésia-GO

Gama, DF, 16 (AFI) – Ocupando a sexta posição do Grupo A5 do Campeonato Brasileiro Série D, o Gama-DF, comandado pelo técnico Marcelo Caranhato, tem um desafio diante do líder Goianésia-GO, na tarde deste sábado no estádio Nacional Mané Garrincha.

O Governo do Distrito Federal liberou a presença de público até 25% da capacidade. Porém, a Série D é gerida pela Confederação Brasileira de Futebol, que ainda não liberou a presença de torcedores.

NOVIDADES NO TIME

O comandante gamense conta com o retorno do volante Carrilho, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo. A outra novidade é o volante e lateral Josué Nicholas, recém-contratado. Quem pode ser confirmado no clube é o atacante Mailson.

A tendência é que o alviverde candango possa ir à campo com Douglas (Vitor Hugo); Gabriel, Wendel, Vinícius e Gabiga; Wallace, Carrilho, Germano e Felipe Menezes; Vitinho (Vitor Xavier) e Hugo Almeida.

Na oitava rodada, o Gama enfrentará o próprio Goianésia no interior goiano, abrindo returno. Depois receberá o Porto Velho no estádio Nacional Mané Garrincha.