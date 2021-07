Série D: Ainda sem vencer, Bahia de Feira-BA anuncia saída de técnico e já define substituto

Feira de Santana, BA, 13 (AFI) – A semana está sendo movimentada no Bahia de Feira-BA. Depois de anunciar a saída do técnico Oliveira Canindé, a diretoria agiu rápido e anunciou Índio Ferreira para a sequência do Campeonato Brasileiro Série D.

Índio Ferreira já comandou Fluminense de Feira, Sousa, Atlético-PB, Nacional-PR, entre outros. Como jogador, o ex-zagueiro defendeu Vitória, Flamengo, Guarani, Juventude, Palmeiras, Goiás, Coritiba, Náutico, além de times do exterior.

Ele assume o Bahia de Feira na sétima e penúltima colocação do Grupo A4 com quatro pontos e ainda sem vencer. O próximo duelo é contra o ASA-AL, no domingo, às 16h, fora de casa, pela sétima rodada, última do primeiro turno.

ANÚNCIO DE ÍNDIO FERREIRA:

Índio Ferreira é o novo técnico do Bahia de Feira! Josué Ferreira Filho, o Índio, é nascido em Arapiraca-AL, tem 46 anos e chega ao Bahia de Feira para dar sequência à campanha do clube na Série D 2021.

O novo treinador do Tremendão fala sobre as suas expectativas e projeta esse novo desafio na sua carreira. A matéria completa você encontra no nosso site oficial. Link no story!

NOTA DE DESLIGAMENTO DE OLIVEIRA CANINDÉ:

A Associação Desportiva Bahia de Feira vem a público oficializar o desligamento de Oliveira Canindé do cargo de técnico da equipe profissional da instituição. Canindé esteve à frente da equipe durante o Baianão 2021, quando a equipe conseguiu o vice-campeonato, e nas 6 primeiras rodadas do Brasileirão Série D.

Ao todo, foram 19 partidas, com 5 vitórias, 6 derrotas e 8 empates. O clube agradece o profissional pelos serviços prestados e deseja sucesso nos próximos desafios.