Série D: Após deixar o clube, Pingo agradeceu pela oportunidade de ter voltado pela terceira vez

Jaraguá do Sul, SC, 12 (AFI) – A equipe do Juventus-SC foi até cidade de Cascavel-PR para enfrentar o líder FC Cascavel, mas acabou perdendo por 1×0 em jogo válido pela 6ª rodada do Grupo A8 do Campeonato Brasileiro da Série D e com a derrota o técnico Pingo se reuniu com diretoria e em comum acordo acabou deixando o clube.

O Juventus foi até Cascavel enfrentar os donos da casa e no primeiro tempo foi superior ao adversário e teve pelo menos duas chances de marcar com atacante Lucas Vieira, mas o placar não saiu do zero, já na segunda etapa o FC Cascavel voltou melhor e acabou equilibrando o jogo, mas a equipe do técnico Pingo ainda teve pelo menos mais duas oportunidades e não fez até que João Pedro fez 1×0 para o time da casa e se mantendo na liderança.

AGRADECEU E SAIU

Após a derrota de sábado (10), o técnico Pingo se reuniu com a diretoria no Juventus no dia seguinte já na cidade de Jaraguá-SC e em comum acordo entregou o cargo e agradeceu ao clube pela oportunidade de ter voltado a comandar a equipe pela terceira vez na sua carreira.

“Quero agradecer o apoio da diretoria e confiança que depositaram em meu trabalho, agradeço ao clube, aos torcedores, funcionários e imprensa e com todo carinho que sempre tive pelo clube e pela cidade, espero que alcance os resultados desejados“, disse técnico Pingo.

O Juventus é o 6º colocado no Grupo A8 com 05 pontos ganhos e volta a campo no próximo domingo (18), em Jaraguá diante da equipe do Aimoré-RS, em jogo válido pela 7ª rodada do Brasileiro da Série D.