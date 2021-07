Série D: Após derrota no final de semana, treinador é demitido

Manaus, AM, 05 (AFI) – No confronto entre Fast Clube e Galvez-AC, os pênaltis foram o fator determinante para o resultado final da partida, que o time do Acre saiu como vencedor. Foi a primeira derrota de Marcelo Conte jogando sob seus domínios e mesmo assim custou o seu cargo.

PÊNALTI NÃO É LOTERIA

Durante a partida, o arbitro assinalou três pênaltis, sendo dois para o Galvez e um para o Fast. Fator determinante já que o Imperador conseguiu marcar os dois gols e o Fast perdeu a sua penalidade.

A partida válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro Série D, terminou com 2 a 1 para o Galvez-AC, gols foram marcados por Geovani Silva e Radamés, Jackie Chan descontou para o Fast. Com a vitória, o time acreano, chegou a vice liderança do grupo A, já o clube manauara, permaneceu na sexta colocação.

FUROU A QUARENTENA

Após o jogo, o clube manauara rápido e anunciou pelas redes sociais a demissão do treinador.

Um fator que pode ter pesado em sua demissão foi um vídeo que circula nas redes sociais, onde Marcelo Conte, está dançando forró em uma casa noturna, quebrando as regras de protocolo contra o Covid-19

PRÓXIMO JOGO

Na próxima rodada o clube Fast irá jogar fora de casa contra a equipe do GAS-RR, no sábado (10), no estádio Canarinho, em Boa Vista.