Série D: Após derrota para líder, vice-lanterna demite técnico

Jaraguá do Sul, SC, 11 (AFI) – A diretoria do Juventus, um dia após a derrota para o líder FC Cascavel, por 1 a 0, pela sexta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, anunciou a demissão do técnico Pingo e do seu auxiliar técnico João Bandoch.

“O clube agradece aos profissionais pela dedicação, pelo trabalho desenvolvido e deseja sucesso em seus novos desafios”, diz parte da nota oficial do time grená.

O resultado manteve o Juventus fora da zona de classificação no Grupo A8. O Juventus ocupa a vice-lanterna com uma vitória em seis jogos e cinco pontos, a três do G4. Agora, o Juventus corre atrás de um novo comandante.

“Ao decorrer dos próximos dias será apresentado quem assume o comando da equipe, mas o elenco segue com a preparação e treinamento normalmente para a disputa fa próxima partida”, informou o clube catarinense.

Na sétima rodada, no domingo, 18 de julho, às 15 horas, o Juventus pegará o Aimoré no João Marcatto, em Jaraguá do Sul.