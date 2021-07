Série D: Após goleada, torcedores do Manaus vão até o treino “cobrar” a equipe

Manaus, AM, 15 (AFI) – Vivendo mal momento na Séri D do Campeonato Brasileiro, o Manaus foi goleado pelo Botafogo-PB, por 4 a 1, no final de semana e no treino de terça-feira os torcedores foram protestar por mais garra.

O meia Gabriel Davis foi o único a conversar com a torcida, no estádio Carlos Zamith.

O “MOTIVO”

Além da má fase dentro de campo, uma situação em particular deixou a torcida irritada. o lateral Edvan aparece sorrindo em conversa com Tsunami, que hoje está na equipe paraibana, mas que jogou no Manaus na temporada passada. A cena foi ainda dentro de campo, após o time tomar uma goleada.

“O que a torcida está querendo, que a gente está vendo, é que está acontecendo, está na cara, é que você pegar uma goleada, como estou falando, terminou o jogo, vocês, eu não sei você, abraçando e ficar rindo”, destacou em uma das falas um dos torcedores.

FOI EXPLICAR

Gabriel Davis foi até os torcedores prestar uma satisfação e explicar a situação.

“Em relação a dar risadinha depois da derrota. Tem uma foto que está rolando. Os dois (Edvan e Tsunami) são pastores, se conhecem muito bem, só estou falando essa parte. O que eu descordo de ti é que quando acabar o jogo o nossos jogadores estão na baladinha, dando risada, tomando uma (bebida)”, destacou em um dos trechos.

PRÓXIMA PARTIDA

O próximo compromisso do Gavião na competição ocorre no domingo, contra o Ferroviário. A partida será também fora de casa, em Fortaleza.