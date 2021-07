Série D: Após primeiro turno, time paraense tem melhor campanha; Sete seguem invictos

Campinas, SP, 19 (AFI) – O primeiro turno do Campeonato Brasileiro Série D terminou nesta segunda-feira. Após sete rodadas, Castanhal-PA e FC Cascavel-PR são os únicos com 17 pontos e com campanhas praticamente idênticas, tanto que o time paraense lidera apenas pelo número de cartões vermelhos.

QUASE IGUAL!

O Castanhal, no Grupo A1, lidera com 17 pontos com cinco vitórias e dois empates, exatamente a mesma campanha do FC Cascavel, líder do Grupo A8. No saldo de gols, empatam com oito.

Cada time também fez 15 gols e sofreu sete. O time paranaense, porém, levou um cartão vermelho contra nenhum dos paraenses.

FC Cascavel também tem 17 pontos

PAULISTAS

A Ferroviária era o time que tinha a melhor campanha há várias rodadas, mas após cinco vitórias seguidas, empatou no fechamento do turno e ficou com 16 pontos, ainda na liderança do Grupo A6.

Entre os paulistas, a Locomotiva é a melhor ranqueada, seguida por Portuguesa (12), Santo André (10), Inter de Limeira (6) e São Bento (5).

Ferroviária é o melhor time paulista

TIMES INVICTOS

Além dos próprios Castanhal e FC Cascavel, outros cinco times segue invictos. No Grupo A1, do Castanhal, o São Raimundo-RR aparece em segundo lugar com 15 pontos. Mesma situação do Joinville-SC, vice-líder do Grupo A8, do FC Cascavel.

No Grupo A4, quem lidera é a Juazeirense-BA com 15 pontos. O Goianésia-GO também não perdeu, mas lidera o Grupo A5 com 13 pontos, assim como o Madureira-RJ no Grupo A6.