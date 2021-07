Série D: Após se destacar no Castanhal-PA, meia é negociado com time português

Castanhal, PA, 27 (AFI) – O Castanhal tem uma baixa para a sequência do Campeonato Brasileiro Série D. Isso porque o meia Tulio, de 21 anos, está indo para o Berço FC, que disputa a terceira divisão do Campeonato Português. O jogador pertence ao Bragantino-PA e teve seu contrato de empréstimo encerrado junto ao Castanhal.

“Agradecer o Castanhal que tem um grupo bom e uma boa estrutura. Se Deus quiser, o Castanhal vai subir para a Série C. Não é a toa que o Castanhal está em 1º no grupo, no geral, e invicto. A campanha vem dando visibilidade a todos e principalmente pra mim que vinha atuando bem no decorrer dos jogos. Espero um dia poder voltar e vestir esse manto”, disse.

“Estou indo para o Berço Futebol Clube. É uma oportunidade em jogar na Europa e crescer no futebol. Dizem que oportunidade boa só vem uma vez e espero que dê tudo certo. Estou com uma boa expectativa, pois é um novo mundo, novas culturas, e deixo meu obrigado ao Castanhal e a torcida”, finalizou.

O Castanhal está realizando excelente campanha e já alcançou 20 pontos, na liderança do Grupo A1. Se prepara para enfrentar o lanterna Atlético-AC, pela nona rodada, no domingo, às 18h.