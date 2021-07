Série D: Após seis jogos sem vencer, Treze-PB demite Tuca Guimarães e anuncia substituto

João Pessoa, PB, 06 (AFI) – Após ficar apenas seis jogos, mas sem vitória no comando do Treze-PB, Tuca Guimarães foi demitido. O clube paraibano já anunciou seu substituto, trata-se de Welington Farjardo, que seu último trabalho foi no URT-MG.

Tuca assumiu o time após Marcelinho Paraíba sair do comando do time depois da primeira fase do Campeonato Paraibano, e ficou responsável da reformulação e comandar o time na Série D, mas após péssimo início teve seu contrato reincidido.

O principal trabalho do treinador a frente da equipe, era montar um time com uma folha salarial mais enxuta e um elenco competitivo, objetivo que não foi completo, já que não conseguiu nenhuma vitória no comando do Treze.

SEQUÊNCIA NA SÉRIE D

Atualmente o time ocupa a lanterna do Grupo A3 da quarta divisão nacional, com 4 pontos, três a menos que o Atlético-CE, clube que fecha o G4. No próximo domingo (11), o Treze recebe o América-RN pela sexta rodada da competição, às 16h, no Amigão