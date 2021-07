Série D: Após três jogos sem vencer, Ypiranga-AP troca de técnico e anuncia ex-Paysandu e Remo

Macapá, AP, 14 (AFI) – Após três jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro Série D, o Ypiranga-AP acertou o desligamento do técnico Vitor Jaime. O clube, porém, agiu rápido e anunciou Ari Grecco, de 70 anos, para a sequência da temporada.

“Seja Bem-vindo! A diretoria do Negro Anil anuncia a contratação do treinador Ari Greco para o restante da temporada 2021“, anunciou o clube.

Ari Greco é experiente e acumula passagens por Fortaleza, Sampaio Corrêa, Remo, Paysandu, Nacional-AM, São Raimundo-AM, entre outros.

Apesar de não continuar como técnico, Vitor Jaime continuará no clube em outra função, ainda não definida pelo clube.

SITUAÇÃO NA SÉRIE D

Após duas derrotas e um empate nos últimos três jogos, o Ypiranga tem oito pontos e está fora do G4 do Grupo A1, em quinto lugar. O time volta a campo no sábado, às 16h, quando recebe o Galvez, quinto colocado com nove pontos, pela sétima rodada, última do primeiro turno.