Série D: Após vitória, time do técnico Pingo encosta no G4

O Juventus-SC conquistou sua primeira vitória na Série D em jogo válido pela 5ª rodada do Grupo A8. O time venceu o rival Marcílio Dias-SC e com resultado a equipe comandada pelo técnico Pingo pulou da sétima posição para quinta colocação na classificação do seu grupo.

COMO FOI O JOGO

Precisando da vitória o treinador entrou com algumas mudanças na sua equipe e colocou em campo o atacante Pablo e o recém contratado Lucas Vieira. Com uma equipe ofensiva o Juventus teve controle do jogo e ocupou o campo de ataque e fez o gol aos 42 minutos com gol estreante e abriu o marcador em Jaraguá do Sul.

Já na segunda etapa o Juventus jogando em casa e vencendo a partida viu o Marcílio Dias iniciar o jogo em cima do Moleque Travesso, mas aos poucos o time do técnico Pingo foi achando novamente os espaços e teve pelo menos duas oportunidades de fazer o gol.

Até que aos 15 minutos em uma cobrança de escanteio, Tássio subiu mais que zaga e fez 2 a 0, os donos da casa ainda tiveram chance de fazer o terceiro gol, mas pararam no goleiro Victor Hugo.

“Uma vitória importante que faz com subimos na classificação do nosso grupo e os atletas estão de parabéns pela eficiência e determinação durante todo o jogo em que fomos melhores e poderíamos ter sim feito pelo menos mais um gol, mas agora é pensar no líder Cascavel” disse técnico Pingo.

CAMPANHA NA SÉRIE D

Com o resultado o Juventus chegou aos 5 pontos e apenas ficou apenas 2 do G4.

Na próxima rodada o Juventus-SC vai até a cidade de Cascavel para enfrentar o FC Cascavel líder do Grupo A8 em jogo válido pela 6ª rodada da Série D do Brasileiro.