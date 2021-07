Série D: Artilheiro do Moto Club-MA demonstra confiança em jogo fora de casa: ‘Temos boa performance’

São Luís, MA, 09 (AFI) – O Moto Club volta a campo pelo Campeonato Brasileiro Série D, neste sábado contra o 4 de Julho-PI, pela sexta rodada, penúltima do turno. Esta será a quarta partida em seis que o time jogará longe de seus domínios. O artilheiro do time, Márcio Diogo, elogiou a forma como o time se porta fora de casa e mostrou confiança em um resultado positivo.

“Fora de casa temos uma boa performance neste campeonato. Mostramos boa marcação e saída rápida para o ataque. Eu fiz dois gols fora de casa, mas isto depende do momento da partida, pois às vezes o time se comporta de forma mais cautelosa.” Márcio Diogo

PRÓXIMO CONFRONTO

O próximo confronto do time, é conhecido como “jogo de seis pontos” já que é um confronto direto pelo terceiro lugar do grupo. Atualmente o 4 de Julho ocupa a terceira posição com oito pontos, seguido pelo Moto com seis pontos. O 4 de julho se destacou na temporada pela vitória na Copa do Brasil diante contra o São Paulo.

A provável escalação do Moto é Matheus; Everton Silva, Wanderson, Keven e Esquerdinha; Jeff Silva, Vander e Márcio Diogo; Cleitinho, Wallace Lima e Felipe.