Série D: ASA anuncia ex-zagueiro da Portuguesa Santista e ex-lateral do Santa Cruz

Arapiraca, AL, 16 (AFI) – Nesta sexta-feira o ASA anunciou mais dois reforços para melhorar no Campeonato Brasileiro Série D. As contratações feitas pela diretoria foram indicações do treinador Ademir Fonseca, ele pediu para diretoria a contratação de Willams lateral esquerdo e do zagueiro Gualberto.

Gualberto (31) tem passagens por clubes do interior de São Paulo, como, Botafogo, Portuguesa Santista, Ituano e Ferroviária. Atualmente estava defendendo as cores do São Paulo Crystal-PB.

Gualberto chega ao ASA para ajudar na Série D: Foto: Thiago Carvalho/Divulgação/AFE

Já Willams (23) fez sua carreira inteira no Nordeste, defendendo clubes como Santa Cruz e Sete de Setembro

CAMPANHA NA SÉRIE D

Os jogadores chegam para ajudar a equipe do ASA a melhorarem na classificação, já que atualmente ocupam a sexta colocação no Grupo A4 com cinco pontos conquistados e apenas uma vitória.

No próximo confronto o ASA receberá o Bahia de Feira-BA em partida válida pela sétima rodada da Série D.

O time deve ir a campo com os seguintes jogadores, Dida, Chiquinho, Caique, Marcelo e Zé Wilson; Marcão, Jhonnattan e Valdeir; Fernandinho, Daivison e Biro Biro.

Aprovado projeto que dá direito de transmissão de jogos de futebol para clube mandante