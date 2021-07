Série D: Atacante do Caxias testa positivo em antidoping e é afastado

Caxias do Sul, RS, 2 (AFI) – Nesta tarde de sexta-feira, o Caxias informou que o atacante Juliano testou positivo em exame antidoping e irá ser afastado do time na Série D do Brasileirão. A medida foi adotada para prevenir o clube de possíveis punições.

O médico do time, Rafaela Lessa, contou em coletiva de imprensa que o atleta realizou um exame antidoping enquanto defendia o XV de Piracicaba e o resultado foi positivo.

QUAL A SUBSTÂNCIA?

A substância encontrada através de uma coleta de urina foi a isometheptene. Ela é comum em medicamentos para dor de cabeça. De acordo com o atacante, ele tomou por prescrição de um médico, enquanto estava fora do meio futebolístico.

TERÁ RESPALDO

O Caxias disse que está preparando uma defesa para Juliano e que em momento nenhum quis levar vantagem.

TRAJETÓRIA

Formado na base do Juventude, Juliano chegou ao Caxias no início de julho, após disputar duas partidas pelo XV de Piracicaba nas quartas de final da Série A2 do Paulistão.