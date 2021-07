Série D: Boa Esporte acerta com zagueiro campeão do Paulista A3

Varginha, MG, 13 (AFI) – Após a vitória fora de casa por 2 a 1, diante do Rio Branco-ES, e ocupando a terceira colocação do Grupo A6, da Série D do Brasileiro, com 11 pontos, a diretoria do Boa, anunciou a chegada do zagueiro Glauco, de 28 anos, campeão nesta temporada do Campeonato Paulista da Série A3, com o Linense.

O novo reforço do time do interior mineiro atuou também pelo Rio Preto-SP, JMalucelli-PR, Marília, e três passagens por clubes de Goiás: América, de Morrinhos, Rio Verde e Anapolina.

FELIZ

Sobre a sua ida para o Boa, o atleta foi mais além.

“Estou muito feliz e grato pela oportunidade em defender uma grande agremiação. Espero dar o melhor em campo e ajudar os meus companheiros e corresponder toda a expectativa da diretoria e comissão técnica que apostou no meu futebol. Acabo de conquistar acesso no Linense e vou lutar e muito para conquistar aqui também no Boa o acesso para a Série C. Estrutura pra isso o clube tem e um elenco muito forte”, finalizou.

