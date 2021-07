Série D: Brasiliense com desfalques para enfrentar o Jaraguá-GO no domingo

Brasília, DF, 16 (AFI) – O Brasiliense viajará até Jaraguá, no interior de Goiás, para enfrentar os donos da casa no próximo domingo em partida válida pela sétima rodada do Grupo A5 do Campeonato Brasileiro Série D. Após três rodadas sem vencer, o time precisa da vitória para continuar sonhando com a classificação.

Com 8 pontos ganhos e fora do G4 do seu grupo, o Brasiliense, de Vilson Taddei, vai em busca dos três pontos para voltar a sonhar com uma classificação. O comandante do jacaré brasiliense tem o desfalque, por suspensão, do atacante Luquinhas, que foi expulso na derrota em casa para a Aparecidense. Também tem os jogadores que estão sob os cuidados do departamento médico. São os casos dos atacantes Jéferson Maranhão e Bruno Nunes, além do zagueiro Keynan.

A expectativa é pelo retorno ao grupo que viajará para Jaguará do meio campista Alan Mineiro, que não atuou na última partida. No miolo de zaga a tendência é pela manutenção da dupla formada por Badhuga e Gustavo Henrique. Já no ataque, o artilheiro Zé Love pode ter a companhia de Vitor Rangel ou Tobinha.

Um provável Brasiliense: Edmar Sucuri; Diogo, Gustavo Henrique, Badhuga e Peu; Aldo, Sandy, Peninha (Alan Mineiro); Zé Love, Vitor Rangel e Maicon Assis.

