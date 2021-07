Série D: Brasiliense enfrenta time afetado pela Covid-19

Brasília, DF, 15 (AFI) – O Brasiliense estará no próximo domingo, a partir das 15 horas, no estádio Amintas de Freitas, em Jaraguá-GO, em partida válida pela sétima rodada do Grupo A5 pelo Campeonato Brasileiro Série D. A maior preocupação do elenco do Jacaré é que o adversário tem oito atletas e dois dirigentes com a Covid-19. A comissão técnica do Brasiliense vai reforçar os cuidados com os protocolos de segurança para evitar que algum atleta ou integrante da comissão técnica possam correr risco de contaminação.

Além disso, o técnico Vilson Taddei tem o desfalque do atacante Luquinhas, ele que foi expulso na derrota para a Aparecidense por 2 a 1 em Taguatinga. Maicon Assis, Tobinha, Vitor Rangel e Jorge Henrique brigam pela vaga ao lado de Zé Love no comando do ataque do jacaré brasiliense.

CAMPANHA NO BRASILEIRO



Com 8 pontos ganhos o Brasiliense está fora do G4 do Grupo A5. Ocupa a quinta posição e quer pontuar em busca de retornar às primeiras posições do seu grupo. Enquanto isso o time B do Brasiliense fez um amistoso com o time B do Vila Nova, em Goiânia, vitória do Brasiliense por 4 a 2.

