Série D: Brasiliense segue na sexta-feira para Goiás para enfrentar a Aparecidense

Brasília, DF, 29 (AFI) – O Brasiliense Futebol Clube que é comandado pelo técnico Vilson Taddei, encerra na manhã desta sexta-feira, os trabalhos visando o compromisso do sábado, a partir das 16 horas em Aparecida de Goiânia, frente a Aparecidense. O confronto será válido pela nona rodada do Grupo A5, da série D.

O jacaré brasiliense vem de vitória em casa, por 3 a 0 sobre o Jaraguá-GO. Com 14 pontos ganhos, o time candango ocupa a terceira posição de seu grupo. O adversário é o segundo colocado com um ponto a mais. Para esta partida o comandante do Brasiliense não tem atletas suspensos. Porém, o departamento médico está agitado.

DESFALQUES

Os zagueiros Keynan e Preto Costa, o volante Aldo e os avantes Jéferson Maranhão e Jorge Henrique estão sob os cuidados médicos. Com isto, a tendência é que o miolo de zaga seja formado por Gustavo Henrique (Lídio) e Badhuga. Na cabeça de área, o capitão Aldo virou dúvida. Caso o jogador não possa atuar, então Lídio ou Milton Junior deve ocupar o seu lugar. No ataque o trio deve ser formado com Zé Love, Tobinha e o artilheiro Luquinhas.

ESCALAÇÃO PARA O PRÓXIMO JOGO

Vilson Taddei ainda não divulgou seu time titular. O mais provável pode formar com: Matheus Brandão (Sucuri); Diogo, Badhuga, Lídio (Gustavo Henrique) e Peu; Aldo (Milton Junior), Zotti e Alan Mineiro; Luquinhas, Zé Love e Tobinha.

O Brasiliense tem duas partidas fora de sua casa, a Boca do Jacaré. Enfrentará a Aparecidense neste sábado e no fim de semana seguinte, no estádio Nacional Mané Garrincha jogará diante do arquirrival Gama. Depois voltará para a Boca do Jacaré, onde irá enfrentar o União de Rondonópolis/MT.

Texto: Sérgio Porto