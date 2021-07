Série D: Brasiliense tem retorno do “Artilheiro do Amor” e zagueiro para buscar a liderança

Brasília, DF, 08 (AFI) – Depois de empatar em 0 a 0 frente com o Gama, o Brasiliense agora se prepara para o confronto da Série D do Campeonato Brasileiro, no próximo sábado, às 15 horas no Estádio Serejão, contra o Aparecidense-GO.

Com oito pontos pontos ganhos e ocupando a terceira posição do grupo A5, o Brasiliense quer buscar a liderança da sua chave. Depois de perder para o União de Rondonópolis e empatar com o Gama, agora a busca é pelo reencontro com as vitórias.

A boa notícia para o técnico Vilson Taddei é o retorno do “Artilheiro do Amor” Zé Love e do zagueiro Badhuga, ambos que cumpriram a punição pelo terceiro cartão amarelo diante do Gama.

Já a dúvida é sobre o retorno do volante Lídio, ele que não enfrentou o alviverde candango. Por opção do treinador o volante foi substituído por Aldo. O atacante Jéferson Maranhão continua em recuperação de cirurgia. Já Bruno Nunes e Sandy continuam sob os cuidados do departamento médico do clube.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Na tarde da quinta-feira o trabalho onde Vilson Taddei vai encaminhar a equipe para o confronto diante do Aparecidense. A tendência é que o time titular possa começar com: Edmar Sucuri; Diogo, Badhuga, Keynan e Goduxo (Peu); Aldo (Lídio), Zotti, Alan Mineiro; Luquinhas, Zé Love e Tobinha (Maicon Assis).

Texto de: Sérgio Porto

SELEÇÃO: Richarlison comenta disputa por titularidade no Brasil: “minha vida sempre foi desafio.”