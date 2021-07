Série D: Caldense anuncia mais um reforço para a sequência da série D

Poços de Caldas, MG, 21 (AFI) – O time da Caldense anunciou nesta quarta-feira(21) a contratação de mais um reforço para a Série D, trata-se do lateral esquerdo Gustavo Moreira(21), ele já treina com o grupo e espera seu nome ser regularizado no BID para ficar a disposição do treinador.

O lateral tem passagens pelo Amparo e Paulista de Jundiaí, e vem para a sua primeira passagem com a camisa da Vetertana

Chego com a mentalidade focada em contribuir com a equipe. O time tem feito uma grande campanha na competição e quero ajudar da melhor maneira possível. Fui muito bem recebido pelo grupo e agora é dedicar e mostrar meu futebol – disse o jogador para a assessoria de comunicação do clube.

SEQUÊNCIA NA SÉRIE D

A veterana se prepara para o primeiro jogo do returno que será contra o Rio Branco-VN, time que derrotou a Caldense na última rodada por 3 a 0.

O time da Caldense ocupa a segunda posição no Grupo A6 com 13 pontos conquistados, três atrás da líder Ferroviária.