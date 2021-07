Série D: Caldense-MG se reforça com lateral-direito vindo do Primavera-SP

Poços de Caldas, MG, 07 (AFI) – Mesmo com o primeiro turno do Campeonato Brasileiro Série D chegando ao fim, a Caldense segue atenta ao mercado para reforçar seu time. Nesta semana, fechou com o lateral-direito João Vitor, que estava no Primavera-SP.

O jogador de 23 anos já está treinando com o elenco sob comando do técnico Marcus Paulo Grippi, mas ainda precisa ser regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Além do time paulista, também defendeu o CSP-PB.

MOTIVADO

“Chego à Caldense para somar. É mais um desafio na minha carreira, estou feliz e motivado. Espero que possamos fazer história aqui. Sou um jogador lutador e guerreiro, que gosta de vencer sempre e se entregar dentro de campo”, afirmou.

SITUAÇÃO NA SÉRIE D

A Caldense está há três jogos sem perder e vem de duas vitória seguidas, a última delas diante do Patrocinense-MG por 3 a 2. Com isso, chegou a dez pontos na vice-liderança do Grupo A6, atrás apenas da Ferroviária-SP, com 12.

A Veterana volta a campo no próximo sábado, às 16h, quando enfrenta o Águia Negra-MS, no Estádio Ronaldo Junqueira, em Poços de Caldas (MG).